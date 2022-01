Fastnachtsmuseum öffnet wieder

Das Fastnachtmuseum im unterfränkischen Kitzingen kann ab Dienstag wieder besucht werden. Pünktlich zur Fastnachtszeit öffne man ab Februar wieder regulär die Tore, teilte das Museum mit. Das offizielle Museum vom Bund Deutscher Karneval hatte eine Weihnachts- und Coronapause eingelegt.

Das Museum informiert auf 400 qm Ausstellungsfläche unter anderem über die Figur des Narren und über Faschingsbräuche. Das Museum befindet sich in direkter Nähe zur 2019 eröffneten Fastnachtsakademie, in der Karnevalisten beispielsweise in Rhetorik, Technik, Rechtsfragen und Tanz geschult werden.

