Fast zehn Kilo Marihuana in Auto entdeckt

Fast zehn Kilo Marihuana hat die Polizei in einem Wagen auf der Autobahn 8 an der österreichischen Grenze gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckten die Beamten die Drogen bei einer Kontrolle bei Piding (Landkreis Berchtesgadener Land) „in speziellen Schmuggelverstecken“ im Auto eines 36-Jährigen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen haben die Kripo und die Staatsanwaltschaft Traunstein übernommen.