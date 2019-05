Fast tauber Autofahrer überhört Martinshorn der Polizei

Ein offenbar schwer hörgeschädigter Autofahrer hat sich im Allgäu auch vom Martinshorn einer Polizeistreife nicht beeindrucken lassen. Der 81-Jährige habe seine Fahrt im schwäbischen Seeg (Landkreis Ostallgäu) einfach fortgesetzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch das Blaulicht habe der Mann ignoriert. Erst als Fußgänger am Straßenrand dem Fahrer winkten und ihn zum Anhalten bewegten, konnte er von der Polizei am Donnerstagnachmittag kontrolliert werden. Schnell stellte sich heraus, dass der 81-Jährige sehr schlecht hörte - das Gespräch verlief schreiend. Es soll geklärt werden, ob der Mann seinen Führerschein behalten darf.

Mitteilung der Polizei