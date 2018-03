Fast jede zehnte Polizeistelle in Bayern ist unbesetzt

In Bayern ist derzeit fast jede zehnte Stelle bei der Polizei nicht besetzt. Laut einer Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Fraktion waren zum Stichtag 1. Januar 2018 9,7 Prozent der Stellen vakant - in absoluten Zahlen sind das 2691. „Entgegen der großspurigen Ankündigungen der Staatsregierung, hat sich die Situation an den Polizeiinspektionen im Freistaat Bayern im Durchschnitt eben nicht verbessert“, sagte SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher. Vielmehr habe sich die Zahl der offenen Stellen seit 2015 stetig erhöht.

Überblick Personalsituatiuon Polizeipräsidien

Antwort auf parlamentarische Anfrage