Fast 9,5 Millionen Bayern dürfen Landtag wählen

Rund 9,5 Millionen Bayern dürfen am 14. Oktober ihre Stimmen bei der Landtagswahl abgeben. Darunter seien knapp 600 000 Erstwähler, teilte das Statistische Landesamt in Fürth am Freitag unter Berufung auf eine Schätzung mit. Gut 3,3 Millionen Wahlberechtigte - also mehr als ein Drittel - sind den Angaben nach 60 Jahre und älter. Knapp genauso viele (3,1 Millionen) sind im Alter von 21 bis 45 Jahren. Fast 2,7 Millionen Wahlberechtigte sind 45 bis 60 Jahre alt, rund 360 000 Menschen 18 bis 21 Jahre. Der Frauenanteil unter allen Wahlberechtigten liegt bei 51,4 Prozent.