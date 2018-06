Fast 60 000 neue Wohnungen in Bayern

In Bayern gibt es immer mehr Wohnungen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl um 58 427 im Vergleich zu 2016, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Fürth mitteilte. 6,4 Millionen Wohnungen waren es demnach zum Stichtag am 31. Dezember 2017 im Freistaat. Ein Großteil von ihnen befindet sich in Mehrfamilienhäusern. Die bayerische Durchschnittswohnung ist rein rechnerisch 97,4 Quadratmeter groß, in ihr leben zwei Menschen.

Wie auch in den vergangenen Jahren wurden in Bayern mehr Wohnungen geschaffen, als abgerissen oder umgewandelt wurden.

Mitteilungen des Landesamts für Statistik