Fast 18 000 Corona-Tests für Reiserückkehrer in Bayern

Rund 18 000 Urlauberinnen und Urlauber haben sich bisher an den bayerischen Teststationen auf das Coronavirus testen lassen. „Viele Reiserückkehrer gehen verantwortungsvoll damit um, wenn sie aus dem Urlaub kommen“, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Sonntag laut einer Mitteilung.

Bereits seit vergangenem Wochenende können sich Reisende an den Flughäfen in München und Nürnberg kostenlos auf eine Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 testen lassen, seit Samstag nun auch am Flughafen Memmingen. Seit Donnerstag gibt es außerdem an der Grenze zu Österreich drei Teststationen auf Rastplätzen an den Autobahnen 3, 8 und 93 sowie an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg. Diese betreibt das bayerische Rote Kreuz (BRK) zusammen mit Freiwilligen von anderen Hilfsorganisationen.

Den größten Andrang an den Teststationen an der Autobahn und den Bahnhöfen gab es mit mehr als 5000 Tests am Samstag, wie ein BRK-Sprecher am Sonntag auf Twitter mitteilte. Der Samstag gilt als klassischer Rückreisetag für Urlauber. Die meisten Tests verzeichnete nach Angaben des Ministeriums bislang der Flughafen München mit rund 7500, gefolgt von der Raststätte Donautal-Ost an der A3 bei Passau mit rund 3900 und der Raststätte Hochfelln-Nord an der A8 mit fast 3500.

