Fast 170 Kilogramm illegale Silvesterkracher im Kofferraum

Bei der Kontrolle von drei Autotransportern nahe Leuchtenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ist die Polizei am Dienstag auf knapp 170 Kilogramm illegaler Silvesterkracher gestoßen. Die drei rumänischen Transporter waren jeweils mit acht Autos beladen, an drei der Neuwagen entdeckten die Beamten Fingerspuren an den schmutzigen Kofferraumklappen. Nach Polizeiangaben vermuteten die Fahnder zunächst illegale Einwanderer in den Autos - und fanden stattdessen die Pyrotechnik. Die 28, 29 und 42 Jahre alten Fahrer besaßen dafür keine sprengstoffrechtliche Erlaubnis. Sie gaben an, das Material in Tschechien für eine Silvesterfeier mit der Familie gekauft zu haben. Das Trio wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt.