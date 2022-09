„Fassungslos und bedröppelt“: Krisenstimmung beim FC Bayern

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidžić hat die Mannschaft nach dem 0:1 beim FC Augsburg kritisiert und in die Pflicht genommen. „Wir haben seit vier Spielen in der Bundesliga nicht gewonnen, haben von zwölf möglichen Punkten drei geholt, deswegen bin ich schon ein wenig beunruhigt“, sagte der 45-Jährige am Samstag bei Sky. „So wie wir heute gespielt haben, kann man in der Bundesliga nicht gewinnen.“ Der Fußball-Rekordmeister habe „brutal Probleme gegen Mannschaften, die körperlich gegen uns spielen, die uns sozusagen auf die Socken hauen“, sagte Salihamidžić.

Auch Nationalspieler Thomas Müller wirkte nach dem vierten sieglosen Bundesliga-Spiel in Serie besorgt. „Nach vier Spielen ohne Sieg stehen wir natürlich fassungslos und bedröppelt da, da passt das Wetter natürlich so ein bisschen dazu, es wurde immer dunkler“, sagte der 33-Jährige. Auch der sichtbar enttäuschte Trainer Julian Nagelsmann fand es „nicht so leicht, Worte zu finden“. Mit Blick auf die nun anstehende Länderspielpause sagte er: „Ich mache mir meine Gedanken und dann schauen wir, wie es weitergeht.“

