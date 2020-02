Faschings-Veranstaltung in München entfällt wegen Hanau

Angesichts der Gewalttat von Hanau mit elf Toten ist der Weiberfasching auf dem Viktualienmarkt in München abgesagt worden. Nach Angaben eines Stadtsprechers hätte die Veranstaltung „Fasching hat Herz“ am (heutigen) Donnerstag um 14.00 Uhr begonnen. Eigentlich war geplant gewesen, dass die Faschingsgesellschaften mit ihren Prinzenpaaren und Garden sowie die Tanzenden Marktweiber bis zum Abend für „beste Unterhaltung“ sorgen, wie es in einer Mitteilung hieß. In den vergangenen Jahren hatten rund 500 Menschen an der Veranstaltung teilgenommen. Ob der Faschingsdienstag in München mit deutlich mehr Narren stattfinden wird, blieb erst einmal unklar.

Nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat die Tat einen rechtsradikalen Hintergrund. Der 43-jährige Deutsche habe „eine Reihe überwiegend aus dem Ausland stammender Menschen erschossen“, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag.

