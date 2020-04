Familienstreit eskaliert: 15-Jähriger stirbt, Eltern und Schwestern verletzt

Bei einem Familienstreit in einer Flüchtlingsunterkunft in Augsburg ist ein Jugendlicher getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war am Samstag ein 29 Jahre alter afghanischer Staatsangehöriger mit einem Messer auf einen 15-Jährigen losgegangen und verletzte ihn tödlich. Die Polizei nahm den ebenfalls verletzten Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er von Einsatzkräften bewacht wird.

Beziehung des mutmaßlichen Täters zur Familie noch unklar

Bei der gewalttätigen Auseinandersetzung wurden außer dem mutmaßlichen Täter den Ermittlern zufolge vier weitere Menschen verletzt: die Eltern sowie die beiden Schwestern des 15-Jährigen. Zunächst hatte es am Samstag geheißen, bei dem 29-Jährigen handele es sich auch im ein Familienmitglied. Am Sonntag sagte ein Polizeisprecher, wie der 29-Jährige zu der Familie stehe, sei noch nicht geklärt. Der Tatverdächtige sollte noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Schwere Stichverletzungen

Die 37-jährige Mutter und eine 20-jährige Tochter hätten schwere Stichverletzungen in den Rücken erlitten. Die Mutter habe notoperiert werden müssen. Der 41 Jahre alte Vater und eine 16-jährige Schwester seien leicht verletzt worden.

Augsburgs Diözesan-Caritasdirektor Domkapitular Andreas Magg, der kurz zuvor die Heilige Messe zum Palmsonntag in der Haus-Kapelle der Unterkunft gefeiert hatte, reagierte erschüttert auf die Nachricht.

„Diese Gewalttat zeigt einmal mehr, dass wir nie davon ablassen sollen, uns für das Gute im Zusammenleben einzusetzen. Ich werde die Familie, die ihren Sohn und Bruder verloren hat, in mein Gebet mit einschließen“, hieß es in einer Mitteilung vom Samstagabend.