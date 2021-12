Nach einem Familienstreit ist ein junger Mann in Marktbreit (Landkreis Kitzingen) in der Arrestzelle gelandet. Anwohner riefen am frühen Samstagmorgen die Polizei wegen des Streits in der Innenstadt, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Ein 21-Jähriger ließ sich von der Streife nicht mehr beruhigen und verbrachte die restliche Nacht in Arrest. Bei dem Streit war den Angaben zufolge Alkohol im Spiel.

© dpa-infocom, dpa:211225-99-501647/2