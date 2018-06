Familiendrama mit Vorgeschichte: Haftbefehl gegen Vater

Nach dem Familiendrama im mittelfränkischen Gunzenhausen ist Haftbefehl wegen vierfachen Mordes gegen den Vater erlassen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Ansbach mit. Der 31-Jährige habe seine zwei Jahre jüngere Frau, seine dreijährige Tochter sowie die sieben und neun Jahre alten Söhne am Dienstagmorgen mit einem Messer getötet. „Die Kinder sind wohl im Schlaf überrascht worden“, sagte Oberstaatsanwalt Michael Schrotberger.

Der 31-Jährige sei planvoll vorgegangen und habe die Tatwaffe - ein Fleischermesser mit einer 16 Zentimeter langen Klinge - mitgebracht. „An seiner Täterschaft gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keinen vernünftigen Zweifel“, sagte Schrotberger. Anhaltspunkte, dass der Mann psychisch krank war, gebe es derzeit nicht. Es handle sich um eine „deutsche Familie mit Aussiedlerhintergrund“, die ursprünglich aus Kasachstan stamme, sagte Kriminaloberrat Hermann Lennert.

Die schreckliche Bluttat hatte eine Vorgeschichte: Seit Jahren sei der Arbeiter gewalttätig gewesen, habe seine Frau und die beiden Jungs bedroht. Bereits 2013 erging deswegen ein Strafbefehl gegen den 31-Jährigen. Danach habe sich das Paar jedoch wieder vertragen und ein weiteres Kind zusammen bekommen.

Am vergangenen Donnerstag soll der 31-Jährige dann seine Söhne erneut geschlagen haben. Die Mutter fotografierte die Rötungen auf den Wangen ihrer Kinder und schickte die Bilder ihrer Schwester, die die Polizei verständigte. Die 29-Jährige sagte den Polizisten, sie werde sich nun endgültig trennen. Sie packte ihre Sachen und zog mit den Kindern zu Verwandten im Landkreis Ansbach. Der Vater gab seine Schlüssel für Haus und Wohnung freiwillig ab und die Polizei sprach ein Kontakt- und Näherungsverbot gegen ihn aus.

Noch am gleichen Abend informierte die Polizei ein Frauenhaus und das Jugendamt, damit die 29-Jährige und ihre Kinder Hilfe bekommen. Am Sonntag kehrte die Mutter dann jedoch mit ihren Kindern in die Wohnung der Familie in Gunzenhausen zurück - ohne dies mit den Behörden abzusprechen.

In der Nacht auf Montag - gegen 2.00 Uhr - tauchte ihr Mann vor dem Haus auf und die Frau rief die Polizei. Die Beamten machten dem 31-Jährigen klar, dass er in Gewahrsam kommt, wenn er sich nicht an das Kontaktverbot hält. Da sich die 29-Jährige nicht mehr sicher fühlte, bat sie ihren Bruder, zu ihr in die Wohnung zu kommen. Nur drei Stunden später kehrte ihr Mann zurück. Der Bruder schickte ihn mit deutlichen Worten weg - doch diesmal rief niemand die Beamten.

Im Lauf des Montags hatte die 29-Jährige Termine bei der Polizei und dem Jugendamt. Am Dienstag sollte sie zum Amtsgericht Weißenburg gehen, um ein gerichtliches Kontaktverbot zu erreichen. Doch dazu kommt es nicht.

Wieder ohne die Behörden zu informieren, vereinbaren die Frau, ihr Bruder und ihr Mann, dass der 31-Jährige am frühen Dienstagmorgen seine Arbeitskleidung abholen darf. Ihr Bruder bringt die Sachen - wie vereinbart - zur Straße runter und wartet dort.

Was er nicht weiß: Der 31-Jährige „war längst im Haus“, wie Lennert sagt. Gegen 5.00 Uhr geht er hinein, als ein Bewohner das Hochhaus verlässt. Er wartet im Treppenhaus, bis der Bruder runter gegangen ist und bricht in die Wohnung ein. „Die Eingangstür war schon beschädigt. Das Schloss war nicht mehr hundertprozentig sicher“, sagt Lennert. Dann tötet der 31-Jährige seine gesamte Familie. „In der Wohnung bot sich ein grausames Bild“, berichtet der Polizist. Die vier Leichen hätten in drei verschiedenen Zimmern gelegen.

Als der Bruder ein Geräusch hört und „wie von der Tarantel gestochen“ nach oben rennt, steht ihm in der Wohnung der 31-Jährige gegenüber - „ein Fleischermesser in der Hand, beide Hände und Arme voller Blut“. Dann dreht sich der 31-Jährige nach der Aussage des Bruders um und springt vom dritten Stock aus über den Balkon in die Tiefe. Der 31-Jährige wird schwer verletzt, erleidet einen Beckenbruch und eine Verletzung der Lunge. Er liegt derzeit im künstlichen Koma und kann frühestens am Donnerstag vernommen werden.

Oberstaatsanwalt Schrotberger spricht von heimtückischem Mord und bescheinigt dem 31-Jährigen einen „absoluten Vernichtungswillen“. Der Mann habe den Bruder bewusst weg gelockt, er habe seine Schuhe ausgezogen und sei auf Strümpfen in die Wohnung, um die Kinder nicht zu wecken. „Er hatte einen Tatplan, den er über Stunden hinweg ausgeführt hat.“ Die Tat selbst sei in wenigen Minuten vorbei gewesen. Vorher habe sich der Mann gegenüber der Polizei stets einsichtig gezeigt. „Es waren bei ihm keine Emotionen zu spüren.“

Warum die Frau den Termin zur Kleidungsübergabe mit ihrem Mann vereinbarte, ohne die Polizei zu informieren, erklärt sich Lennert so: „Sie hatte es irgendwann nicht mehr ernst genommen. Ihr Mann hatte sie schließlich fast jeden Tag bedroht.“

