Familien gehen auf Entdeckungstour im tschechischen Klatovy

Kinder und ihre Eltern aus dem Landkreis Schwandorf können sich für einen Tag im tschechischen Klatovy (Klattau) auf Entdeckungstour begeben. Das Centrum Bavaria Bohemia lädt am 16. August gemeinsam mit dem Kreisjugendamt zu einer Familienfahrt in die Stadt ein. Das teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Klatovy gilt als Tor zum Böhmerwald, einem waldreichen Mittelgebirge.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Besuch der historischen Apotheke „Zum Weißen Einhorn“ am Marktplatz sowie eine Führung durch die Katakomben unter der Jesuitenkirche mit ihren gut erhaltenen Mumien. Die beiden Busse machen zudem Station auf der Wasserburg Svihov, die als Kulisse für verschiedene Märchenfilme diente. Die Anmeldung kann telefonisch oder per E-Mail erfolgen.

