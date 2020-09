Familien-Fahrraddemonstration in ganz Bayern

Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche demonstrieren zahlreiche Verbände in Bayern für eine rasche Verkehrswende. Unter der Woche fanden bereits viele Aktionen statt, wie ein Sprecherin des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sagte. Beim sogenannten Parking Day am Freitag wurden beispielsweise Parkbuchten in kleine Parks verwandelt. Veranstalter sind unter anderem der ADFC, das Deutsche Kinderhilfswerk, Greenpeace und mehr als 150 regionale Initiativen.

Am Wochenende finden nach Angaben der Organisatoren deutschlandweit 111 Demos für kinderfreundliche Städte statt. Initiator ist Kidical Mass Köln, eine Aktion für kindersichere Radwege. Gefordert wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h innerorts und „eine neue Verkehrspolitik, damit Kinder sicher und selbstständig in den Städten Radfahren können“. In Bayern finden Kidical Mass Proteste unter anderem in Schweinfurt, Memmingen, München und Traunstein statt.