Familie stürzt mit Auto in die Salzach und ertrinkt

Ein Ehepaar mit einem zweijährigen Sohn ist nahe Salzburg mit seinem Auto in einen Fluss gestürzt und ums Leben gekommen. Der 35-jährige Fahrer sei den Erkenntnissen zufolge in Oberndorf kurz nach einer Einmündung in die Uferstraße nach rechts abgekommen, sagte eine Polizeisprecherin nach Angaben der Nachrichtenagentur APA am Montag. Dadurch habe das Auto am Sonntag ein Absicherungsgeländer über dem bayerisch-österreichischen Grenzfluss Salzach durchbrochen und sei in das kalte Wasser gestürzt, wo es mehrere Meter weit mitgerissen wurde.

Eine Zeugin beobachtete den Unfall und wählte den Notruf. Mitarbeiter von Rettungsdiensten aus Österreich und Bayern bargen den Familienvater, dessen 30 Jahre alte Frau und den kleinen Sohn aus dem Auto, von dem Zeugen zufolge nur noch das Dach aus dem Fluss herausragte. Es gelang anschließend nicht, die drei Verunglückten zu reanimieren. Nach Angaben der Polizei waren insgesamt 100 Rettungskräfte an dem Einsatz beteiligt.

Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Salzburg vom Sonntagabend

© dpa-infocom, dpa:220221-99-226394/3