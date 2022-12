Falschgeld in den Schuhen: 18-Jähriger in U-Haft

In den Schuhen eines Autofahrers auf dem Weg nach Österreich haben Polizisten im Allgäu zwei Bündel mit Falschgeld gefunden. Es habe sich um rund 40 Noten im Gegenwert von rund 3000 Euro gehandelt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 18-Jährige sei nach der Kontrolle bei Füssen (Landkreis Ostallgäu) auf der Autobahn 7 festgenommen worden. Ein Richter ordnete wegen des Verdachts der Geldwäsche Untersuchungshaft an.

Mitteilung Polizei

© dpa-infocom, dpa:221227-99-26367/2