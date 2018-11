Falschfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Ein 58-jähriger Falschfahrer ist auf der Autobahn 7 bei Werneck (Landkreis Schweinfurt) mit einem Auto zusammengeprallt und dabei tödlich verletzt worden. Zuvor habe er mehrere Autofahrer gefährdet, teilte die Polizei in Unterfranken mit. Die 25-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurde nach dem Unfall am frühen Donnerstagabend aus ihrem Fahrzeug befreit und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die A7 in Richtung Ulm blieb bis in die Nacht gesperrt.

