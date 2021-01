Falsches Inserat - Neuer Mieter steht vor vergebener Wohnung

Ganz schön verdutzt war ein 27-Jähriger in Schwaben, als plötzlich ein fremder Mann in seine Wohnung einziehen wollte. Das Inserat der seit Jahresbeginn eigentlich vergebenen Wohnung sei gehackt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Unbekannter kassierte so 2000 Euro Kaution von einem Interessenten. Der Schwindel flog erst auf, als der vermeintliche neue Mieter am Dienstag vor der Wohnungstür in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) stand und ihm der rechtmäßige Mieter aufmachte.