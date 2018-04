Falscher Parkeinweiser kassiert Autofahrer ab

An einer Grünanlage in Landshut hat sich ein Unbekannter als Parkplatzeinweiser ausgegeben und unerlaubt Gebühren von Autofahrern abkassiert. Der mit einer gelben Warnweste bekleidete Mann überklebte ein Halteverbotsschild und wies anschließend die Fahrzeuge zum Parken ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Pro Auto erhob er eine Parkgebühr von fünf Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.