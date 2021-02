Falscher Gabalier soll Internet-Bekanntschaft betrogen haben

Ein Mann soll sich gegenüber einer Internet-Bekanntschaft erst als der Sänger Andreas Gabalier und dann als ausländischer Soldat ausgegeben und sie um Geld betrogen und schließlich mit intimen Fotos erpresst haben. Die Kriminalpolizei in Memmingen ermittelt.

Wie die Behörde am Freitag mitteilte, hatte der unbekannte Täter seit Ende Dezember der 49-jährigen Frau zunächst vorgespielt, der österreichische Sänger zu sein. „Über mehrere Wochen hinweg beteuerte er ihr gegenüber seine Liebe und erklärte, in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken“, so die Polizei. Schließlich habe die arbeitslose Frau ihm Codes für sogenannte Prepaid-Wertkarten im Wert von 200 Euro geschickt.

Danach suchte der Schwindler laut Polizei unter einer anderen Legende abermals Kontakt zu seinem Opfer: „Nun gab er sich als verliebter ausländischer Soldat aus“ und bat um 1500 Euro, um sie besuchen zu können. „Zudem überredete er sie, intime Fotos von sich preiszugeben“, so die Ermittler. Als er die Bilder hatte, drohte er mit deren Veröffentlichung, wenn sie nicht zahle.

Die Polizei sucht nun nach dem Mann und warnt wiederholt vor der Masche der „Sexpressung“.

© dpa-infocom, dpa:210226-99-608147/3

Mitteilung der Polizei