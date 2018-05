Falsche Waffen lösen Polizeieinsatz aus

Mit zwei täuschend echt aussehenden Waffen haben drei 20-Jährige einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Männer hatten in Marktoberdorf im Ostallgäu mit den Pistolen in einem Kleinwagen hantiert, berichtete die Polizei am Freitag. Aufmerksame Passanten verständigten am Vortag die Polizei. Bei einer Pistole handelte es sich um eine Schreckschusswaffe, für die ein kleiner Waffenschein erforderlich gewesen wäre, den die Männer nicht haben. Die andere Waffe war eine Softairpistole, die in der Öffentlichkeit nicht getragen werden darf, „weil sie täuschend echt aussah und beim Anblick natürlich furchteinflößend erscheint“, erklären die Beamten.