Falsche Polizisten erbeuten Gold

Echte Goldbarren und Goldmünzen haben falsche Polizisten im Landkreis Rosenheim ergaunert. Die Beute im Wert von 500 000 Euro konnten sie einer Frau in Prien am Chiemsee abnehmen. Insgesamt hatten die Männer fast 50 Betrugsversuche in der Region unternommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach gaben sie sich bei den Taten am Vortag als Polizeioberkommissar und als Oberstaatsanwalt aus. Der Frau hatten die Männer gesagt, eine Bande habe es auf ihr Bankschließfach abgesehen. Nachdem sie ihre Wertsachen den vermeintlichen Beamten übergeben hatte, bekam die Frau Zweifel und verständigte die örtliche Polizei. Nach den Tätern wird noch gesucht.

Mitteilung der Polizei