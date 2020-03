Fall Ursula Herrmann: Schmerzensgeld für Bruder abgelehnt

Wegen der Entführung und des Todes der zehnjährigen Ursula Herrmann im Jahr 1981 bekommt der Bruder kein Schmerzensgeld von dem rechtskräftig verurteilten Täter. Dies hat eine Zivilkammer des Oberlandesgerichtes München (OLG) am Dienstag entschieden. Die genaue Urteilsbegründung ist allerdings noch nicht bekannt. Der in Augsburg sitzende OLG-Senat hob damit ein gegensätzliches Urteil des Landgerichts Augsburg auf (Az. des OLG: 24 U 3186/18).

Die Entführung der Schülerin am Ammersee gehört zu den bekanntesten Verbrechen in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das entführte Mädchen wurde damals in einer vergrabenen Kiste eingesperrt, Ursula Herrmann erstickte darin. Erst nach etwa drei Jahrzehnten wurde ein Beschuldigter deswegen zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann bestreitet bis heute, etwas mit der Gewalttat zu tun zu haben.

Michael Herrmann hatte den im Gefängnis sitzenden Mann verklagt, weil er infolge des Verbrechens an einem Tinnitus leide. Herrmann hatte nach einem Gutachten die Gesundheitsschädigung in Zusammenhang mit dem erst 2009 und 2010 stattfindenden Strafprozess erlitten.

