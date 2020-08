Fall Maria Baumer: Schwester erneut als Zeugin befragt

Von Lindauer Zeitung

Zwei Radfahrer, ein Mann und eine Frau, sind am Freitagvormittag leicht versetzt auf der Eichwaldstraße stadtauswärts gefahren. Als ein von hinten heranfahrender Autofahrer die Radler anhupte und ohne ausreichenden Sicherheitsabstand überholte, rief der männliche Radfahrer dem Autofahrer etwas zu – allerdings keine Beleidigung, wie die Polizei schreibt. Der Autofahrer hielt daraufhin an, ebenso wie die beiden Radfahrer. Der Autofahrer stieg aus, ging zum männlichen Radler und schlug ihm unvermittelt mit der flachen Hand an den Kopf.