Fall Maria Baumer: Angeklagter log in „Aktenzeichen xy“

Er knabbert Fichten an, fällt Zwetschgenbäume und macht sich über die Seerosen her – seit vergangenem April hat Anton Graser einen ungebetenen Gast in seinem Weiher unweit seines Wohnhauses: einen Biber. Obwohl ihm das Tier Ärger bereitet, möchte Graser nicht, dass es Schaden erleidet. Dennoch hätte der 91-Jährige nichts dagegen, wenn der Nager wieder verschwinden würde. Das Treiben des Bibers dokumentierte Graser mit einer Wildkamera.

Die ersten Anzeichen, dass das Gartengrundstück, auf dem sich der Weiher befindet, einen neuen ...