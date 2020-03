Fall Bayern-Ei: Gericht stellt Bewährungsstrafe in Aussicht

Im Prozess um die niederbayerische Firma Bayern-Ei haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung einem Verständigungsvorschlag des Gerichtes zugestimmt. Demnach stellte die Schwurgerichtskammer dem angeklagten früheren Geschäftsführer im Fall einer Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 190 Fällen und fahrlässiger Körperverletzung in 26 Fällen eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten bis zu einem Jahr und zehn Monaten in Aussicht. Der 49-Jährige gab am Dienstag vor dem Landgericht Regensburg über seine Verteidiger zu, von der positiven Salmonellen-Probe gewusst und die Eier dennoch verkauft zu haben.

Voraussetzung für die Verständigung sei gewesen, dass das Gericht die Auffassung der Verteidigung teile, nach der zwischen dem Tod eines Österreichers und den Produkten von Bayern-Ei kein Zusammenhang hergestellt werden konnte, sagte Anwalt Ulrich Ziegert. Von den ursprünglich in der Anklage genannten 187 Erkrankungsfällen seien 26 Fälle übrig geblieben, bei denen eine Verurteilung wahrscheinlich sei. Zudem sei die Zahl der Betrugsvorwürfe von 473 auf 190 beschränkt und damit die Betrugssumme von 5,1 Millionen auf 1,6 Millionen Euro reduziert worden.