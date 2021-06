Fahrschulauto fährt Motorradfahrer an und fährt weg

Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 9 von einem Fahrschulauto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Das Fahrschulauto setzte am Montagmorgen die Fahrt fort, ohne anzuhalten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Auto wechselte von der mittleren auf die linke Spur. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Fahrer den 45-Jährigen, der mit seinem Motorrad bremste und dabei die Kontrolle verlor. Bei dem Sturz erlitt er schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte zur Unfallaufnahme die Autobahn 9. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

