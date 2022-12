Eine 49-jährige Radlerin ist von einer Münchner Trambahn erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau habe am Samstag eine Straße überquert und dabei wohl die Bahn übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Trotz mehrerer Warnsignale und schneller Bremsung der Straßenbahn kam es zum Zusammenstoß. Die 49-Jährige kam in ein Krankenhaus. Weder Passagiere noch der Fahrer wurden verletzt.

