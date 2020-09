Fahrradfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Eine 52 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Schwarzenbruck (Landkreis Nürnberger Land) tödlich verletzt worden. Die Frau habe am Donnerstagmorgen mit ihrem Elektrofahrrad eine Straße im Ortsteil Pfeifferhütte überqueren wollen, als es zu dem Zusammenstoß kam, teilte die Polizei mit. Die 52-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die 32 jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und musste bereut werden. Eine nachfolgende 23 Jahre alte Autofahrerin wurde bei einer Vollbremsung leicht verletzt.

Polizeibericht