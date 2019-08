Fahrradfahrer weicht Eichhörnchen aus und fährt Katze an

Ein Fahrradfahrer ist in Schwaben einem Eichhörnchen ausgewichen und hat dabei stattdessen eine Katze angefahren. Nach Polizeiangaben von Montag hatte die Katze offenbar das Eichhörnchen auf der Bundesstraße 308 bei Scheidegg (Landkreis Lindau) verfolgt. Als der Radler das Eichhörnchen sah, machte er ein Ausweichmanöver. Daraufhin sprang ihm die Katze auf den Vorderreifen. Der 58-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde am Sonntag vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ob die Katze verletzt wurde, war nach Angaben der Polizei nicht bekannt.

Mitteilung der Polizei