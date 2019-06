Ein 53-jähriger Fahrradfahrer ist bei Kochel am See tödlich verunglückt. Der Mann stürzte aus noch ungeklärter Ursache am späten Freitagabend in den Bayerischen Voralpen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein herbeigerufener Notarzt konnte den Mann nicht mehr wiederbeleben - er starb noch an der Unfallstelle.