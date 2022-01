Ein Fahrradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto in Schwandorf gestorben. Der 50-Jährige erlag seinen Kopfverletzungen an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls am Donnerstagabend laufen.

© dpa-infocom, dpa:220107-99-620784/2

Mitteilung