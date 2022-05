Fahrgeschäft verletzt Mädchen und Mann auf Frühlingsfest

Bei einem Unfall mit einem Fahrgeschäft auf einem Frühlingsfest in Mittelfranken sind ein Mädchen und ein Mann verletzt worden. Die sich drehende Plattform habe einen 39 Jahre alten Mitarbeiter am Fuß getroffen, teilte die Polizei in Ansbach am Mittwoch mit. Dieser stürzte dadurch am Dienstag und fiel auf eine 11-Jährige und ihren Vater. Das Mädchen wurde an den Füßen verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Mitarbeiter erlitt Verletzungen an beiden Beinen und am Arm. Auf der Maidult in Regensburg war bereits vor einigen Tagen ein Junge von einem Fahrgeschäft gerammt und schwer verletzt worden.

