Ein fahrerloser Kleintransporter hat eine Frau in Landshut eingeklemmt und verletzt. Die 42-Jährige wollte nach Angaben der Polizei vom Donnerstag an einem Kiosk eine Zeitung kaufen, als plötzlich der Transporter angerollt kam. Das in einer abschüssigen Einfahrt abgestellte Fahrzeug geriet am Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache rückwärts ins Rollen und klemmte die Frau am Kiosk ein. Sie kam in ein Krankenhaus.