Fahrer von privatem Bus soll Kind sexuell belästigt haben

Fast drei Monate lang soll der Fahrer eines privaten Busses in München eine Sechsjährige sexuell belästigt haben. Der 69-Jährige soll das Mädchen nach Polizeiangaben vom Donnerstag während der Fahrt regelmäßig an den Oberschenkeln und im Genitalbereich berührt haben. Den Beamten zufolge weigerte sich das Mädchen bereits nach einem Fahrerwechsel Mitte Februar, weiterhin mit dem Bus von ihrem Zuhause zur Vorschule zu fahren. Weil sie keinen Grund dafür angab, ließ ihre Mutter dies jedoch zunächst nicht zu. Erst am 6. Mai habe die Frau dann den Grund für die Weigerungen ihrer Tochter erfahren, berichtete die Polizei. Der Fahrer wurde wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt und von seiner Aufgabe entbunden.