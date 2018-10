Fahrer von eigenem Lkw überrollt und getötet

Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall in der Oberpfalz von seinem eigenen Fahrzeug überrollt und getötet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Mittag zwischen Aufhausen und Gansbach in der Nähe von Regensburg unterwegs, als er mit seinem Lkw von der Straße abkam und über eine Böschung in ein tiefer gelegenes Maisfeld fuhr. Der 56-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls aus der Fahrerkabine geschleudert und überrollt. Er starb noch am Unfallort.