Bei einem Unfall auf der Autobahn 92 in Niederbayern ist ein Fahrer ums Leben gekommen. Der Mann aus Österreich habe sich am Montagmorgen nahe Dingolfing aus zunächst unklaren Gründen mit seinem Auto überschlagen, sagte ein Polizeisprecher. Sein Beifahrer sei nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt worden. Der Verkehr in Richtung München werde ab der Anschlussstelle Dingolfing-Mitte umgeleitet.

