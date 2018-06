Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall, Beifahrer schwer verletzt

Tom Scott ist YouTuber. Mit seinen Videos erreicht der Comedian (32) aus Großbritannien fast 700 000 Abonnenten. Besonders erfolgreich sind seine Beiträge mit der Überschrift "Things You Might Not Know" - Dinge also, die der Zuschauer auf YouTube möglicherweise noch nicht gewusst hat. (Hier geht's zum YouTube-Kanal)

Noch nicht viel gewusst hat Tom Scott bis vor kurzem über den Bodensee - zumindest vermittelt sein Video "Die verwirrenden Grenzen des Bodensees" (deutsche Untertitel) diesen Eindruck.