Fahrer prallt in Würzburg gegen Leitplanke und stirbt

Ein Autofahrer ist in Würzburg gegen eine Leitplanke geprallt und tödlich verunglückt. Am Übergang vom Stadtring auf die Bundesstraße 8 habe der 90-Jährige am Dienstagmorgen auf abschüssigem Gebiet die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit. Obwohl Zeugen dem Verunglückten Erste Hilfe leisteten und den Notruf verständigten, starb der Mann nach Angaben von Polizei und Feuerwehr noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-932041/2