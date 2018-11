Fahrer ohnmächtig: Lastwagen prallt gegen Leitplanke

Ein Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 3 ohnmächtig geworden und mit seinem 40-Tonner in die linke Leitplanke gekracht. Nach Angaben der Polizei vom Freitag prallte der Lastwagen unweit der Ausfahrt Wertheim (Baden-Württemberg) in voller Fahrt in die Betonleitplanke und blieb auf dem Mittelstreifen stehen. Die Betonteile wurden dabei verschoben und beschädigt, hinderten den Laster aber daran, auf die Gegenfahrbahn zu geraten.

Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, andere Fahrzeuge waren in den Unfall am Donnerstag nicht verwickelt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 42-jährigen Mann, der in der Vergangenheit schon Ohnmachtsanfälle hatte.