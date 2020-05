Fahrer kommt von nasser Straße ab und überschlägt sich

Ein 24-Jähriger ist mit seinem Auto auf einer nassen Landstraße ins Schleudern geraten und hat sich mehrfach überschlagen. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag war der Mann am Samstagabend bei Strullendorf (Landkreis Bamberg) unterwegs, als er nach einer Rechtskurve in einen Graben schleuderte. Der Wagen überschlug sich mehrfach und landete auf der Seite liegend in einem Feld. Der 24-Jährige erlitt ein Schleudertrauma und brach sich vermutlich einen Unterarm und kam in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden von etwa 2500 Euro. Grund für den Unfall war laut Polizei zu hohe Geschwindigkeit.