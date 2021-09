Fahrer flüchtet mit Kleinkind im Auto vor Polizei

Mit einem Kleinkind im Auto ist ein Fahrer in Augsburg vor der Polizei geflüchtet und hat dabei eine rote Ampel überfahren. Als Beamte im Stadtteil Göggingen eine Verkehrskontrolle durchführten, habe der Mann beim Anblick der Einsatzkräfte mitten auf der Straße gewendet, teilte die Polizei am Montag mit.

Eine Streife verfolgte am Sonntagnachmittag den 50-Jährigen, der schließlich auf ein Privatgrundstück fuhr. Dort hielten ihn die Beamten an. Als Grund für seine Flucht gab der Mann laut Polizei an, dass sein einjähriges Kind hinten im Auto unangeschnallt auf dem Schoß seiner Frau saß. Nun muss der Fahrer mit einem Bußgeld rechnen.

