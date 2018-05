Fahrer bekommt Schwächeanfall: Frau verhindert Schlimmeres

Mit ihrem beherzten und geistesgegenwärtigen Eingreifen hat eine 72-jährige Frau einen schweren Verkehrsunfall verhindert: Ihr 80 Jahre alter Ehemann erlitt während der gemeinsamen Autofahrt am Steuer plötzlich einen Schwächeanfall, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Seine Frau auf dem Beifahrersitz griff das Lenkrad und lenkte das Auto von der Fahrbahn. Der Mann kam am Mittwochmittag in ein Krankenhaus. Am Auto und an einem Wildschutzzaun entstand laut Polizei ein Schaden von rund 7500 Euro.

Polizeibericht