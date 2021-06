Fahrer baut betrunken Unfälle und versteckt sich in Schrank

Ein Mann hat in Oberfranken betrunken mehrere Autounfälle gebaut und sich später in einem Schrank vor der Polizei versteckt. Eine Zeugin beobachtete, wie der 59-Jährige auf einer Straße in Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) zunächst einen Holzzaun touchierte und dann gegen eine Steinsäule stieß, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nachdem der Mann am Montagabend weiterfuhr, ohne sich um die Unfälle zu kümmern, rief die Frau die Polizei. Zuvor hatte sie das Kennzeichen notiert.

Die Beamten fanden das Auto vor dem Haus des 59-Jährigen. Ihn selbst fanden sie schließlich in einem Schrank in seiner Wohnung. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,64 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher.

