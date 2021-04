Fahranfänger mit Tempo 200 und 1,16 Promille auf Autobahn

Ein Führerscheinneuling ist betrunken und mit über 200 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn 73 in Oberfranken unterwegs gewesen. Einer Streife war das Auto in der Nacht zum Ostermontag im Landkreis Lichtenfels aufgefallen, wie die Polizei berichtete. Bei der anschließenden Kontrolle des 18 Jahre alten Fahranfängers in der Nähe von Ebensfeld wurde bei ihm den Angaben zufolge ein Alkoholwert von 1,16 Promille festgestellt.

Der junge Mann sei völlig uneinsichtig und verbal aggressiv gegenüber den Beamten aufgetreten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Da sowohl der Fahrer als auch dessen gleichaltriger Beifahrer gegen das im Landkreis Lichtenfels geltende Corona-Ausgangsverbot verstießen, erhielten beide noch Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz.

