Fahranfänger stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Laster

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist in Oberbayern ein Fahranfänger ums Leben gekommen. Der 18-Jährige war nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 16 bei Burgheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) aus ungeklärtem Grund auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Transporter kollidiert. Der junge Mann aus dem schwäbischen Kreis Donau-Ries starb noch an der Unfallstelle. Der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer aus Ingolstadt kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Polizeimeldung