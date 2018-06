Fahranfänger fährt 138 statt 60 Stundenkilometer

Mit 138 statt der erlaubten 60 Stundenkilometer ist ein junger Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in Oberbayern erwischt worden. Er muss nun mit 600 Euro Bußgeld rechnen und für drei Monate seinen Führerschein abgeben, wie die Polizeiinspektion Ebersberg am Montag mitteilte. Der Fahranfänger, der aus der näheren Umgebung stammt, war am Sonntag auf einer Staatsstraße zwischen Glonn und Moosach im Landkreis Ebersberg unterwegs gewesen. „Die Strecke ist sehr schmal und kurvig“, erklärte ein Polizeisprecher. Es gebe „gute Gründe“ für eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf Tempo 60 - es komme dort häufig zu Unfällen.