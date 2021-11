Fahndung in der Schweiz nach Messer-Vorfall in München

Rund zweieinhalb Monate nachdem am Münchner Hauptbahnhof ein Mann mit einem Messer ähnlich einer Machete Reisende bedroht hat, verfolgen die Ermittler Spuren in der Schweiz. Der Tatverdächtige habe zwei Tage vor der Tat ein Fahrrad in St. Gallen gekauft, das er bei seiner gefährlichen Aktion Ende September in München bei sich gehabt habe, sagte ein Sprecher der Münchner Bundespolizei am Donnerstag. Die Kantonspolizei St. Gallen fahndet nun auch öffentlich mit einem Bild nach dem Mann.

Bei dem Vorfall in München war der Mann von Überwachungskameras gefilmt worden. Zuvor war er nach Angaben der Bundespolizei mit einer Passantin in Streit geraten, die er mit einem Schlag ins Gesicht verletzte. Ein couragierter Mann, der in die Situation eingriff, wurde zusammen mit seinem Begleiter von dem verdächtigen Mann mit dem großen Messer bedroht. Der etwa 30 Jahre alte Verdächtige floh, ließ aber sein Fahrrad am Bahnhof zurück.

