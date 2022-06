Faeser: Polizeidokumenten-Leak ohne Einfluss auf Einsätze

Die Veröffentlichung von Dokumenten über Sicherheitsmaßnahmen beim G7-Gipfel in Elmau 2015 hat laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) keinen Einfluss auf die aktuelle Einsatzplanung. Die geleakten Unterlagen „beschäftigen uns nicht so sehr“, sagte Faeser am Montag bei einem Besuch der Einsatzkräfte in Garmisch-Partenkirchen. „Das ist passiert. Das ist sicherlich nicht sehr gut.“ Es gehe aber um Einsatzunterlagen von 2015.

Es gebe derzeit keine konkrete Gefährdungslage. „Aber natürlich sehen wir, dass Aktivitäten steigen im Sinne von Anklicken von Webseiten für den G7-Gipfel.“ Erwartet würden Aktivitäten eher von der linksextremistischen Seite. Sie seien aber auch von Seiten der Coronaproteste wie auch im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine möglich.

Faeser hatte sich anlässlich des G7-Gipfels vom 26. bis 28. Juni 2022 auf Schloss Elmau gemeinsam mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und dem Präsidenten der Bundespolizei, Dieter Romann, vor Ort über den Stand der Sicherheitsmaßnahmen informiert.

Dabei nahm die Ministerin an einer gemeinsamen Lagebesprechung der Bundessicherheitsbehörden und der bayerischen Polizei teil. An der Grenzkontrollstelle Griesen besuchte sie die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei, die vorübergehende Grenzkontrollen vornehmen.

„Die Welt ist seit dem verbrecherischen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine andere. In dieser Situation eines furchtbaren Krieges inmitten Europas sind die Beratungen der Staats- und Regierungschefs der G7 wichtiger denn je. Der Schutz des G7-Gipfels in Elmau hat für unsere Sicherheitsbehörden höchste Priorität“, sagte Faeser.

